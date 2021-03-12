Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, проспект 40 лет Октября, 4к2 Карта всех событий
Квартира загорелась в многоэтажном жилом доме на юго-востоке столицы. Об этом сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы» в пятницу, 12 марта, источник в экстренных городских службах.
Пожар случился в доме на проспекте 40 лет октября, 4, корпус 2, загорелась квартира на шестом этаже. Есть угроза перехода огня на вышележащий этаж.
В настоящее время сотрудники МЧС эвакуируют жильцов.Спасены трое человек. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что пожарные спасли восемь человек из горящего дома на юге Москвы.
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