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Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, проспект 40 лет Октября, 4к2 Карта всех событий

Квартира загорелась в многоэтажном жилом доме на юго-востоке столицы. Об этом сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы» в пятницу, 12 марта, источник в экстренных городских службах.

Пожар случился в доме на проспекте 40 лет октября, 4, корпус 2, загорелась квартира на шестом этаже. Есть угроза перехода огня на вышележащий этаж.

В настоящее время сотрудники МЧС эвакуируют жильцов.Спасены трое человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли восемь человек из горящего дома на юге Москвы.

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Москважилой домпожар
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