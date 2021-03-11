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Один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на юге Москвы
Фото: 61.mchs.gov.ru / МЧС РФ по Ростовской области

Один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на юге Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Ереванская улица, 24 Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в четверг, 11 марта, в доме 24 по Ереванской улице. В здании загорелась квартира на 11-м этаже, после чего огонь частично перешел на девятый и 12-й этажи. В районе инцидента виднеется густой черный дым, жители дома просят из окон о помощи, уточнил собеседник «ВМ».

Сообщается, что при пожаре погиб один человек. Пожарные прибыли на место происшествия и занимаются эвакуацией москвичей. В настоящее время спасены шесть человек.

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