Завершено расследование уголовного дела по факту насилия в отношении женщин в Москве

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Россия, Москва, Южнобутовская улица Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела по факту сексуального насилия в отношении трех женщин, которое совершал мужчина на юго-западе Москвы. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Вохида Абдурахимова обвиняют в трех эпизодах преступления. По данным следствия, мужчина нападал на женщин и насиловал их.

Абдурахимов совершил преступления в период с 26 июня по 2 июля 2020 года в Южном Бутове. Возле Южнобутовской улицы и улицы Адмирала Руднева мужчина напал на трех женщин, после чего изнасиловал их, говорится в сообщении.

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