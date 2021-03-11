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Подросток пострадал в результате конфликта на востоке Москвы
Фото: moscow-live

Подросток пострадал в результате конфликта на востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Борисовская улица, 21 Карта всех событий

Подросток попал в больницу в результате конфликта с неизвестным на востоке столицы. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили на сайте МВД России по Москве.

Инцидент произошел около дома 21 по Борисовской улице. Между подростком и неизвестным мужчиной произошел конфликт. В результате несовершеннолетнего госпитализировали. Выясняется характер травм пострадавшего.

По данным СМИ, неизвестный стрелял, предположительно, из газового пистолета.

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