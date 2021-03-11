Москвич украл у работодателей инструментов на 120 тысяч рублей

строительная каска / Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего москвича, который подозревается в краже строительных инструментов на сумму 120 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО Москвы.

Уточняется, что с заявлением о краже обратились двое самозанятых рабочих. Полицейским удалось выяснить, что к ним может быть причастен мужчина, который нанимался к строителям для оказания различных работ. Объявления он находил посредством интернета. Впоследствии работник пропадал, прихватив с собой дорогостоящие инструменты.

Так, один из работодателей лишился трех болгарок, двух шуруповертов, а также лазерного уровня и перфоратора. Второй обнаружил в рабочем чемодане на месте отбойного молотка четыре связанных кирпича.

Из сообщения следует, что задержанный успел продать трофеи в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Правоохранители изъяли ключ от одной из квартир, откуда пропали инструменты. Им также удалось обнаружить чеки, которые подтверждают сбыт товара в ломбард.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого заключили под стражу.

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