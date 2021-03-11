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Подозреваемого в двойном убийстве двадцатилетней давности задержали в Москве
Фото: pixabay.com

Подозреваемого в двойном убийстве двадцатилетней давности задержали в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия

Полицейские при участии Росгвардии задержали в Москве 47-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве, совершенном более 20 лет назад в Южной Осетии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно данным правоохранительных органов, преступление было совершено в сентябре 2000 года в южноосетинском селе Верхняя Кемулта. Во время ссоры злоумышленник выстрелил в своего знакомого из мелкокалиберной винтовки, а затем несколько раз ударил его по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Ранение из оружия получила также мать потерпевшего, которая прибежала на шум. Женщину доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти ее.

— Следствием МВД Республики Южная Осетия возбуждено уголовное дело. Мужчине инкриминируется совершение убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот оружия. В 2000 году обвиняемый был объявлен в розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала Ирина Волк.

После совершенного преступления мужчина скрылся, а затем поменял паспортные данные. Правоохранителям удалось установить, что он перебрался на территорию Московского региона.

Уточняется, что информацию о поимке обвиняемого передали инициатору розыска.

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