Полиция задержала подозреваемого в хищении телефона у пассажира метро
Полицейские Московского метрополитена задержали молодого мужчину, который подозревается в краже мобильного телефона у одного из пассажиров. Об этом сообщила замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.
С заявлением об ограблении в полицию обратился 22-летний житель столицы. Он рассказал, что неизвестный в вагоне электропоезда на станции метро «Пролетарская» выхватил у него из рук мобильный телефон в момент закрытия дверей, после чего скрылся.
Стражи порядка задержали по подозрению в совершении преступления 25-летнего мужчину, который находился на 2-й Вольской улице. Он признался, что похищенный телефон продал, а вырученные деньги потратил.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
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