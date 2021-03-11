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Полиция задержала подозреваемого в хищении телефона у пассажира метро
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Полиция задержала подозреваемого в хищении телефона у пассажира метро

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, метро Пролетарская Карта всех событий

Полицейские Московского метрополитена задержали молодого мужчину, который подозревается в краже мобильного телефона у одного из пассажиров. Об этом сообщила замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

С заявлением об ограблении в полицию обратился 22-летний житель столицы. Он рассказал, что неизвестный в вагоне электропоезда на станции метро «Пролетарская» выхватил у него из рук мобильный телефон в момент закрытия дверей, после чего скрылся.

Стражи порядка задержали по подозрению в совершении преступления 25-летнего мужчину, который находился на 2-й Вольской улице. Он признался, что похищенный телефон продал, а вырученные деньги потратил.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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