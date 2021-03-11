Дело об отравлении шести человек угарным газом в Ногинске передадут в суд

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

В Ногинске 60-летний предприниматель предстанет перед судом. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, от отравления угарным газом погибли шесть человек, трое из которых дети.

По данным следствия, к гибели людей от отравления окисью углерода привело засорение обломками кирпича каналов дымохода и вентиляции газового оборудования жилого дома в марте 2018 года. По данному факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения, которое предъявили индивидуальному предпринимателю. Уточняется, что объем уголовного дела составил 16 томов. В ближайшее время его передадут в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Читайте также: Трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Люберцах