Трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Люберцах

Ребенок выпрыгнул из окна

Россия, Московская область, Люберцы Карта всех событий

Трехлетний мальчик получил травмы в результате падения из окна пятого этажа в Люберцах. Об этом сообщили в Следственном комитете по Московской области.

Уточняется, что ребенок был найдет по окнами многоэтажки. Прибывшие по вызову медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и перелом правой руки.

Согласно данным следствия, мальчик самостоятельно забрался на подоконник и открыл окно. Его мать рассказала, что это произошло, когда она ненадолго отлучилась из квартиры, чтобы выбросить мусор.

По данному факту проводится проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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