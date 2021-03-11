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Трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Люберцах
Ребенок выпрыгнул из окна

Трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Люберцах

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Московская область, Люберцы Карта всех событий

Трехлетний мальчик получил травмы в результате падения из окна пятого этажа в Люберцах. Об этом сообщили в Следственном комитете по Московской области.

Уточняется, что ребенок был найдет по окнами многоэтажки. Прибывшие по вызову медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и перелом правой руки.

Согласно данным следствия, мальчик самостоятельно забрался на подоконник и открыл окно. Его мать рассказала, что это произошло, когда она ненадолго отлучилась из квартиры, чтобы выбросить мусор.

По данному факту проводится проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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