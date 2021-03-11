Фото: пресс-служба УВД

Полицейские в Можайске задержали таксиста, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что 27-летний мужчина прибыл в Подмосковье из Средней Азии. Помимо своей основной деятельности — работы в такси, он «подрабатывал» — распространял наркотики.

Согласно оперативным данным, мужчину задержали при очередной попытке реализации запрещенных веществ возле одного из домов на улице Академика Павлова в Можайске. На месте происшествия оперативники обнаружили сверток с порошкообразным светлым веществом.

— В результате химического исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством — героином, — отметила Татьяна Петрова.

Она добавила, что в квартире, где проживал таксист, полицейские нашли 76 свертков с тем же наркотиком. Мужчина прятал их в сантехническом люке в ванной комнате.

В отношении задержанноговозбуждены уголовные дела за покушение на преступление и незаконный сбыт наркотиков.

Обвиняемого заключили под стражу.

Таксист попался на сбыте наркотиков в Можайске / Видео: пресс-служба УВД

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