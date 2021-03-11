Неизвестный угнал иномарку за 11 миллионов рублей в центре Москвы

Фото: pixabay/fsHH

Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 22 Карта всех событий

Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о пропаже своего автомобиля марки «Мерседес Бенц S63», который был припаркован в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что иномарка находилась возле дома 22 на улице Большой Якиманке. Предположительно, кража была совершена в промежутке между 20:30 и 21:40 в среду, 10 марта. Со слов потерпевшего, материальный ущерб составил около 11 миллионов рублей.

По данному факту следствие проводит проверку.

Читайте также: Неизвестный похитил у москвича сумку с тремя миллионами рублей