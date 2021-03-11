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Неизвестный похитил у москвича сумку с тремя миллионами рублей
Фото: moscow-live

Неизвестный похитил у москвича сумку с тремя миллионами рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, проспект Мира, 79 Карта всех событий

Неизвестный в центе Москвы похитил у жителя столицы сумку, в которой находились три миллиона рублей. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что инцидент произошел в помещении акционерного общества, расположенного по адресу: проспект Мира, дом 79, строение 1. Пострадавший 36-летний москвич сообщил прибывшим по вызову стражам порядка, что неизвестный вызвался помочь ему в обмене этой крупной суммы. В итоге он скрылся с сумкой на автомобиле «Хендай» желтого цвета с закрытым госномерами.

По данному возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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