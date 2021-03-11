Лжепарапсихолог выманил у москвички 666 тысяч рублей

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Жительница столицы перечислила мошеннику, который выдавал себя за парапсихолога, 666 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Москвичка обратилась с заявлением в полицию, указав, что денежные средства якобы за услуги по парапсихологии она перечисляла с ноября 2020 года по настоящее время. В итоге профессиональную помощь она так и не получила. А ее требования вернуть деньги остались без ответа.

По данному факту проводится проверка.

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