Лжепарапсихолог выманил у москвички 666 тысяч рублей
Жительница столицы перечислила мошеннику, который выдавал себя за парапсихолога, 666 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Москвичка обратилась с заявлением в полицию, указав, что денежные средства якобы за услуги по парапсихологии она перечисляла с ноября 2020 года по настоящее время. В итоге профессиональную помощь она так и не получила. А ее требования вернуть деньги остались без ответа.
По данному факту проводится проверка.
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