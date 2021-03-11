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Неизвестный на электросамокате сбил ребенка в центре Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Неизвестный на электросамокате сбил ребенка в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия

В центре Москвы неизвестный, передвигавшийся на электросамокате, наехал на десятилетнего мальчика и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

В результате инцидента школьник получил перелом челюсти. Отец мальчика обратился с в полицию с просьбой установить личность обидчика сына и принять в отношении него меры. Он рассказал, что происшествие случилось днем в среду, 10 марта, в районе дома 41 по Стрельбищенскому переулку.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

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