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Москвич едва не убил приревновавшую его девушку
Фото: mos.ru

Москвич едва не убил приревновавшую его девушку

Анастасия Колоскова

Происшествия

Ссора между возлюбленными в Международный женский день едва не завершилась трагедией. Со слов подруги потерпевшей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летний мужчина жестоко избил свою девушку за то, что она залезла в его телефон. Также подруга уточнила, что пострадавшая девушка боится, что парня не привлекут к ответственности из-за того, что он силовик.

Москвич едва не убил приревновавшую его девушкуФото: подруга пострадавшей

Подруга девушки также рассказала, что это избиение стало не первым. По словам девушки, впервые мужчина ударил ее подругу во время празднования Нового года. По ее словам, тогда она получила удары в живот и в челюсть.

Москвич едва не убил приревновавшую его девушкуФото: подруга пострадавшей

8 марта молодой человек ударил девушку головой об стену несколько раз. Также, со слов подруги, бил ее ногами по лицу и в живот.

В результате девушка получила перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины и синяки.

Москвич едва не убил приревновавшую его девушкуФото: подруга пострадавшей

По словам подруги Юлии, сожитель вызвал скорую помощь после того, как она потеряла сознание. Она также сообщила, что сейчас Юлия находится в больнице, куда вызвала сотрудников полиции, чтобы написать заявление об избиении.

Также корреспондент «Вечерней Москвы» пытался связаться с молодым человеком пострадавшей девушки. Мужчина прочитал сообщения, оставив их без ответа, а позже заблокировал журналиста.

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