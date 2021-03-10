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Школьница попала в больницу после избиения сверстниками в центре столицы
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Школьница попала в больницу после избиения сверстниками в центре столицы

Руслан Давлетшин

Юлия Ямпольская

Происшествия

В столице сверстники избили несовершеннолетнюю девочку. Об этом в среду, 10 марта, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 9 марта, в центре столицы.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По данным СМИ пострадавшей 13 лет. Ее госпитализировали с травмами головы и ушибами. По словам девочки, ее избили мальчики из параллельного класса.

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Москвадевочкаизбиение
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