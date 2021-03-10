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В Москве мужчина пригласил девушку домой и повредил ей ухо выстрелом из пистолета
Фото: mos.ru / Максим Денисов

В Москве мужчина пригласил девушку домой и повредил ей ухо выстрелом из пистолета

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, 2-й Щемиловский переулок, 5А Карта всех событий

Мужчина выстрелил из пистолета и травмировал ухо новой знакомой. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Отмечается, что две 26-летние подруги познакомились с мужчиной. Он пригласил их к себе в гости в квартиру, расположенную в доме № 5а во 2-м Щемиловском переулке. В разгаре общения новый знакомый достал, по предварительным данным, травматический пистолет и стал им размахивать. Мужчина несколько раз подносил оружие к голове одной из девушек. После чего раздался выстрел, который оглушил пострадавшую.

Как сообщили в ведомстве, ухо девушки перестало слышать, а из раны пошла кровь. После случившегося девушки ушли из квартиры. Подруга привезла пострадавшую к ней домой. Только утром она отвезла девушку в поликлинику, после чего ту госпитализировали. Медики поставили диагноз «посттравматическое повреждение барабанной перепонки, левой ушной раковины». Пострадавшая находится на лечении в медицинском учреждении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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