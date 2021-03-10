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Подозреваемых в разбойном нападении задержали в Московской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Подозреваемых в разбойном нападении задержали в Московской области

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали четверых мужчин по подозрению в совершении разбойного нападения. Об этом в среду, 10 марта, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточняет пресс-служба ведомства, по данным следствия, подозреваемые незаконно проникли в частный дом в деревне Коробово. Угрожая ножом и применяя физическую силу, они похитили у супружеской пары, проживающей в доме, более 360 тысяч рублей, затем скрылись с места преступления.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых — уроженцев одной из республик Средней Азии в возрасте от 19 до 24 лет. Задержанные рассказали, что пострадавший является их родственником, который не заплатил им за работу по отделке помещения.

У подозреваемых обнаружили и изъяли сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, а также тычковый нож, предположительно используемый при совершении разбоя.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Суд санкционировал заключение подозреваемых под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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