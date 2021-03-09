Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Задержан подозреваемый в нападении на москвича в вагоне метро
Фото: tambov.gov.ru

Задержан подозреваемый в нападении на москвича в вагоне метро

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Центральный административный округ Карта всех событий

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на москвича в вагоне метро. Задержанным оказался 25-летний житель Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Вечером 20 февраля в вагоне метро на станции «Охотный Ряд» 33-летний москвич сделал замечание молодому человеку. В ответ тот распылил мужчине в глаза газовый баллончик и несколько раз ударил его по голове. Нарушителю удалось скрыться. Пострадавшего с химическим ожогом век и гематомами госпитализировали.

Позже сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в нападении по месту фактического проживания в центре Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте также: Более миллиона рублей похитили у москвича из тайника на балконе

нападениезадержание подозреваемых«Хулиганство»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читающий человек — интересная личность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Все мнения
О проекте