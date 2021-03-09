Задержан подозреваемый в нападении на москвича в вагоне метро

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Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на москвича в вагоне метро. Задержанным оказался 25-летний житель Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Вечером 20 февраля в вагоне метро на станции «Охотный Ряд» 33-летний москвич сделал замечание молодому человеку. В ответ тот распылил мужчине в глаза газовый баллончик и несколько раз ударил его по голове. Нарушителю удалось скрыться. Пострадавшего с химическим ожогом век и гематомами госпитализировали.

Позже сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в нападении по месту фактического проживания в центре Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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