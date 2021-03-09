Более миллиона рублей похитили у москвича из тайника на балконе

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Паршина Карта всех событий

Проживающий в районе Хорошево-Мневники мужчина обратился в полицию с заявлением о краже денег и ювелирных изделий с его балкона. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Пострадавший, работающий поваром, рассказал, что 8 марта неизвестный похитил из его тайника на балконе 800 тысяч рублей, две тысячи долларов и ювелирные украшения.

Общая сумма материального ущерба составила более одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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