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Злоумышленники пытались дважды похитить iPhone в центре Москвы
Фото: youtube.com/Apple

Злоумышленники пытались дважды похитить iPhone в центре Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Конюшковская улица, 32 Карта всех событий

Неизвестные дважды попытались украсть у жителя столицы iPhone 11 Pro, после чего скрылись. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Вечером 8 марта двое неизвестных у дома 32 по Конюшковской улице подошли к москвичу и приставили похожий на нож предмет. Они отобрали у мужчины iPhone, но пострадавший вместе с очевидцами догнал злоумышленников и вернул свой телефон. Неизвестным удалось сбежать.

Полицейским пострадавший рассказал, что ранее на улице Большая Грузинская у дома 12/2, строение 3, неизвестные также пытались похитить его телефон, но у них ничего не вышло. По данному факту возбуждено дело по статье «Грабеж».

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