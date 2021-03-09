Злоумышленники обманули москвича на один миллион рублей

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Россия, Москва, Центральный административный округ, район Якиманка Карта всех событий

Москвич остался без крупной суммы денег после того, как передал их сотрудникам фирмы для приобретения криптовалюты. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Мужчина рассказал, что весной 2019 года он передал деньги сотрудникам некой фирмы, которые обещали приобрести на них криптовалюту. После получения денег злоумышленники исчезли и перестали отвечать на звонки.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

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