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Злоумышленники обманули москвича на один миллион рублей
Фото: Moscow-live

Злоумышленники обманули москвича на один миллион рублей

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Центральный административный округ, район Якиманка Карта всех событий

Москвич остался без крупной суммы денег после того, как передал их сотрудникам фирмы для приобретения криптовалюты. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Мужчина рассказал, что весной 2019 года он передал деньги сотрудникам некой фирмы, которые обещали приобрести на них криптовалюту. После получения денег злоумышленники исчезли и перестали отвечать на звонки.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

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