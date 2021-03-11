Пожарные спасли восемь человек из горящего дома на юге Москвы
Россия, Москва, Ереванская улица, 24 Карта всех событий
Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на юге Москвы, из огня спасли восемь человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в четверг, 11 марта, в доме 24 по Ереванской улице. Ранее сообщалось, что причиной пожара стало возгорание в квартире на 11-м этаже. Позже огонь перешел на девятый и 12-й этажи. В результате пожара погиб один человек.
Пожарные локализовали, а затем ликвидировали возгорание. Всего из горящего дома спасли восемь человек.
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