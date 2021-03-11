Пожарные спасли восемь человек из горящего дома на юге Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Ереванская улица, 24 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на юге Москвы, из огня спасли восемь человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в четверг, 11 марта, в доме 24 по Ереванской улице. Ранее сообщалось, что причиной пожара стало возгорание в квартире на 11-м этаже. Позже огонь перешел на девятый и 12-й этажи. В результате пожара погиб один человек.

Пожарные локализовали, а затем ликвидировали возгорание. Всего из горящего дома спасли восемь человек.

Читайте также: Завершено расследование уголовного дела по факту насилия в отношении женщин в Москве