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Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за возгорания грузовика
Фото: NECHAEVA

Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за возгорания грузовика

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 39-й километр Карта всех событий

Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за возгорания в грузовом автомобиле. Об этом рассказал источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером в субботу, 13 марта. На внешней стороне 39-го километра МКАД загорелся грузовой автомобиль, груженый досками. Площадь пожара уточняется.

В районе возгорания перекрыта одна полоса.

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