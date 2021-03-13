Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за возгорания грузовика
Россия, Москва, МКАД, 39-й километр Карта всех событий
Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за возгорания в грузовом автомобиле. Об этом рассказал источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.
Инцидент произошел вечером в субботу, 13 марта. На внешней стороне 39-го километра МКАД загорелся грузовой автомобиль, груженый досками. Площадь пожара уточняется.
В районе возгорания перекрыта одна полоса.
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