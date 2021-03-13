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Пострадавшие при крушении самолета в Казахстане госпитализированы в тяжелом состоянии
Фото: mos.ru

Пострадавшие при крушении самолета в Казахстане госпитализированы в тяжелом состоянии

Анастасия Волоснова

Происшествия

Четыре человека погибли и два пострадали в результате крушения самолета Ан-26 недалеко от аэропорта Алма-Аты. Состояние пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Об этом рассказали в управлении общественного здоровья Алма-Аты.

Пострадавшие получили множественные переломы и ожоги, уточнили в ведомстве.

Для помощи членам экипажа на место крушения самолета прибыли десять реанимационных бригад скорой помощи Алма-Аты, отметили в ведомстве.

— Четыре человека погибли, двое пострадавших — один из них с открытым переломом левого бедра, закрытой черепно-мозговой травмой, второй — с открытой черепно-мозговой травмой, переломами пальцев кисти, ожогами тела 2–3 степени, находятся в реанимации больницы Алма-Аты, — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

Инцидент произошел в субботу, 13 марта, в районе аэропорта Алма-Аты в Казахстане. Воздушное судно упало во время захода на посадку, оно следовало по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата.

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