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«Чертаново» прокомментировало ситуацию с избиением футболиста юношеского «Локомотива»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Чертаново» прокомментировало ситуацию с избиением футболиста юношеского «Локомотива»

Кирилл Николаев

Происшествия

Избиения игроками «Чертанова» футболиста юношеской команды «Локомотив» Максима Шнапцева не было. Об этом говорится в заявлении столичного клуба.

Отмечается, что во время матча между Максимом Шнапцевым из «Локомотива» и Никитой Салтыковым из «Чертанова» периодически возникали конфликты. По окончании встречи команды не были разведены между собой в подтрибунном помещении. Охранников при заходе футболистов в здание не было.

В заявлении говорится о том, что игрок клуба «Чертаново» подошел к футболисту «Локомотива» первым, после чего у них возник еще один конфликт. Остальные игроки обеих команд и тренеры пытались разнять двух конфликтовавших футболистов, между которыми все-таки возникла драка, но при этом избиения представителя «Локомотива» не было.

Ранее стало известно, что футболисты московской юношеской команды «Чертаново» после матча избили игрока юношеского «Локомотива» Максима Шнапцева. Директор спортивной школы «Локомотива» Алексей Щиголев заявил, что в настоящее время клуб совместно с правоохранительными органами разбирается в случившемся. Российский футбольный союз (РФС) также намерен разобраться в ситуации.

Читайте также: Полиция начала проверку после избиения футболиста юношеского «Локомотива»

ФК «Локомотив»«Чертаново»избиение
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