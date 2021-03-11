Кот случайно запер женщину на балконе в Щербинке

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Россия, Москва, Щербинка, Высотная улица Карта всех событий

Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) освободили с балкона квартиры в Щербинке запертую котом женщину. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Высотной. Женщина на минуту вышла на балкон. В это время кот лапой ударил по задвижке, в результате чего хозяйка квартиры оказалась запертой на балконе.

Соседи услышали крики женщины и вызвали спасателей. У подъезда они встретили сына хозяйки квартиры. Они вошли внутрь и открыли балконную дверь. Женщина не пострадала на морозе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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