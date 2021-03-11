Полиция задержала мужчину, подозреваемого в избиении подростков в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

1, 4-й квартал, район Капотня, Москва, Россия Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в избиении подростков на юго-востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО.

В полицию обратились два москвича. Они сообщили, что 47-летний мужчина побил их сыновей в подъезде дома в 4-м квартале Капотни. Подростки зашли в подъезд погреться, однако один из жителей призвал школьников уйти из дома, после чего побил их.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что проживающий в доме москвич затолкал двух несовершеннолетних школьников в лифт и несколько раз ударил их. После инцидента подростки обратились за медицинской помощью.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по факту совершения побоев.

Читайте также: Москвич украл у работодателей инструментов на 120 тысяч рублей