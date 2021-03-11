Полиция задержала мужчину, подозреваемого в избиении подростков в Москве
Полиция задержала мужчину, которого подозревают в избиении подростков на юго-востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО.
В полицию обратились два москвича. Они сообщили, что 47-летний мужчина побил их сыновей в подъезде дома в 4-м квартале Капотни. Подростки зашли в подъезд погреться, однако один из жителей призвал школьников уйти из дома, после чего побил их.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что проживающий в доме москвич затолкал двух несовершеннолетних школьников в лифт и несколько раз ударил их. После инцидента подростки обратились за медицинской помощью.
Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по факту совершения побоев.
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