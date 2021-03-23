Подмосковные врачи спасли проглотившего 20 магнитов ребенка

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Врачи Балашихинской областной больницы в Подмосковье спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

По словам заведующего одного из филиалов Балашихинской областной больницы Михаила Геращенко, ребенок поступил в больницу с болями в животе. Пациенту сделали рентген. Выяснилось, что у него в кишечнике находились 20 магнитов.

Ребенка прооперировали. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сообщает РИА Новости.

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