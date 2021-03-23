Столичные врачи извлекли из черепа младенца штырь от детской машинки

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Врачи Детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского извлекли из черепа 10-месячной девочки штырь от игрушечного колесика. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

По словам родителей, ребенок неудачно упал головой на колесико от детской машинки. Штырь вонзился в теменную область и проник в полость черепа. Врачи прооперировали девочку и достали штырь. Твердая мозговая оболочка не была задета.

Сообщается, что ребенка уже выписали домой.

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