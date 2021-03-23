Более миллиона электронных рецептов выписали в столичных поликлиниках в 2021 году

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В 2021 году столичные врачи выписали уже более миллиона электронных рецептов. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что более половины из выписанных рецептов являются льготными. С появлением нового сервиса единой цифровой платформы здравоохранения фармацевт может получить информацию о назначенных препаратах в базе данных Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы (ЕМИАС). Ему достаточно считать QR-код электронного рецепта с экрана мобильного телефона пациента. Такая возможность уже имеется в 351 аптеке льготного отпуска лекарственных препаратов столичного департамента здравоохранения, а также более чем в 1,3 тысячи коммерческих аптек.

Услуга по оформлению электронного рецепта действует с 2014 года. Его можно оформить за 30 секунд. Повторные назначения людям с хроническими заболеваниями выписываются в один клик. В настоящее время электронный рецепт могут выписать только врачи поликлиник Департамента здравоохранения Москвы. Позднее эта возможность появится у всех коммерческих, ведомственных и федеральных медицинских организаций столицы.

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