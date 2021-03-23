Детская поликлиника на 320 мест появится в Бирюлеве Восточном

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Лебедянская улица, 33 Карта всех событий

Одобрен проект детской поликлиники на 320 посещений в смену в Бирюлеве Восточном. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Новое здание с травматологическим пунктом построят по адресу улица Лебедянская, владение 33.​ По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, фасады здания украсят монохромными панелями с фактурным рисунком. Общая цветовая гамма будет соответствовать стандартам столичных поликлиник.

— Город продолжает большую программу по обновлению московских поликлиник. Как сообщил мэр Сергей Собянин, в настоящее время около полусотни находятся на реконструкции, также в работе много новых объектов строительства, — подчеркнул Сергей Кузнецов.

Поликлиника будет иметь пять этажей, технический уровень и подвал. Общая площадь здания составит около 9400 квадратных метров. На первом этаже будут располагаться травмпункт и вестибюль с зоной приема анализов. Второй этаж обустроят под педиатрическое отделение, кабинеты здорового ребенка и зоны профилактики. Третий этаж отдан для врачей-специалистов и кабинетов лучевой и функциональной диагностики. Четвертый займут лаборатории и отделения реабилитации. Пятый — административные помещения.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Цоколь специалисты отделают натуральным камнем. На фасадах оборудуют светящиеся конструкции для легкого ориентирования посетителей. Прилегающую территорию благоустроят и обустроят парковку на 10 машино-мест.

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