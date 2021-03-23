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Новый образовательный комплекс построят в Коммунарке
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Новый образовательный комплекс построят в Коммунарке

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, 29 Карта всех событий

Строительство нового образовательного комплекса началось в Коммунарке. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Уточняется, что запланировано строительство школы на 550 мест и детского сада на 200 мест. Образовательный комплекс появится в ТиНАО по адресу поселение Сосенское, поcелок Коммунарка, 29. Учреждение будет состоять из четырех этажей, а также подземного этажа.

— Площадь нового объекта инфраструктуры составит 14 тысяч 829 квадратных метров, — сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Помимо школы и детского садика по проекту предусмотрено создание помещений для дополнительных творческих занятий. Строительство планируется завершить в феврале 2023 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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