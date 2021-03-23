Храмовый комплекс построят в поселении Вороновское

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Россия, Москва, поселение Вороновское, посёлок ЛМС Карта всех событий

В поселении Вороновское запланировано строительство храмового комплекса. Об этом во вторник, 23 марта, рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы, — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, столичная градостроительно-земельная комиссия одобрила возможное размещение на земельном участке площадью 0,1 гектара храмового комплекса площадью 600 квадратных метров.

Уточняется, что строительство запланировано на территории поселения Вороновское в поселке ЛМС, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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