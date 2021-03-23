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Более 80 домов переселили по программе реновации в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 80 домов переселили по программе реновации в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице по программе реновации переселили более 80 домов, 48 из них уже демонтировали. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин во вторник, 23 марта.

В настоящее время городе отселены 86 домов из 226, в которых началось переселение.

— С момента старта программы реновации в Москве отселены 86 домов. Больше всего таких домов располагаются в Центральном административном округе, а также на юго-западе и западе Москвы: 18, 16 и 16 соответственно, — сказал Сергей Левкин.

Глава департамента уточнил, что после того, как пустующие дома сносят, территорию используют для строительства нового жилья. Это необходимо для организации непрерывности «волнового» переселения.

По программе реновации в Москве новые квартиры получили свыше 26 тысяч человек, в стадии переселения находятся 34,3 тысячи горожан, уточнили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

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