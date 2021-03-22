Восемнадцать новостроек передано под заселение по реновации на северо-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

По программе реновации на северо-востоке столицы под переселение передано 18 новых жилых домов, и еще один введен в эксплуатацию. Об этом в понедельник, 22 марта,сообщил глава столичного департамента градостроительной политики города Сергей Лёвкин.

По словам руководителя ведомства, данная программа была запущена летом 2018 года, когда началось заселение двух домов на улице Летчика Бабушкина. В феврале этого года введен в эксплуатацию корпус на улице Фонвизина.

На северо-востоке находится еще 21 объект общей площадью более 240 тысяч квадратных метров, находящиеся в ходе строительства. Новые дома располагаются в восьми районах СВАО: Бабушкинский, Северный и Северное Медведково, Южное Медведково, Бутырский, Лосиноостровский, Марьина роща и Ростокино.

Напомним, в программу реновации в СВАО вошли 499 дома, в которых проживает около 86,5 тысячижителей. В целях организации волнового переселения жителей по программе реновации в СВАО подобрано 66 «стартовых» площадок.

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