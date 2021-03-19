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Около 600 гектаров территории столицы благоустроят по программе реновации
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Около 600 гектаров территории столицы благоустроят по программе реновации

Виктория Родимкина

Город

В столице в рамках программы реновации запланировано благоустройство около 600 гектаров территории. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы в пятницу, 19 марта.

По словам руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, реновация тесто связана с другими программами развития города. Власти постоянно ведут работы по озеленению территории вокруг строящихся домов и обустройству площадок для отдыха и занятий спортом.

— В общей сложности в Москве запланировано благоустройство около 600 гектаров, а в таких районах, как Зюзино, Бескудниковский и Нижегородский, будут сформированы новые рекреационные зоны, — сказал Андрей Бочкарев.

Он отметил, что высадка деревьев и кустарников будет вестись четко по плану, также будут приведены в порядок прибрежные территории Серебряно-Виноградного пруда, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Москвичам рассказали, какие территории благоустроят в 2021 году на юге столицы

реновацияблагоустройствоАндрей Бочкарев
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