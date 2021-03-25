Мать найденной в Талдоме девочки могут лишить родительских прав

Фото: МВД / Московская область

Органы опеки Московской области подали в суд иск о лишении родительских прав матери девочки, которая была найдена в истощенном состоянии в доме в подмосковном Талдоме. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в эфире Первого канала в четверг, 25 марта.

— В отношении мамы органами опеки Московской области принято решение о выходе с иском о лишении родительских прав, — сказала омбудсмен.

По словам Анны Кузнецовой, на данный момент важно найти родственников девочек 6 и 12 лет. При этом, уточнила омбудсмен, по этому делу много вопросов, саму ситуацию можно было бы выявить ранее.

Ранее сообщалось, что полицейские на улице Щедрина в Талдомском городском округе нашли дом, в котором в антисанитарных условиях находились мужчина, женщина и ее маленькая дочь. Ребенок был без одежды и в истощенном состоянии. Помимо ребенка и взрослых, по данным СМИ, в доме проживали 19 кошек. У женщины есть еще одна дочь 12 лет. Оба ребенка изъяты и помещены в детское отделение больницы.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены главой СК РФ Александром Бастрыкиным на личный контроль.

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