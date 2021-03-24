Глава СКР взял под личный контроль дело найденной в Талдоме девочки

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного после обнаружения истощенного ребенка в одном из домов в подмосковном Талдоме. Об этом в среду, 24 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Талдоме Московской области была найдена малолетняя девочка в истощенном состоянии. Она находилась под присмотром мужчины и женщины, которые не являются родителями или опекунами ребенка. В квартире, где находилась девочка, наблюдался беспорядок и антисанитария.

Органы регионального главка Следкома возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ (истязание).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены Александром Бастрыкиным на личный контроль, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Также стало известно, что у истощенной девочки, которую обнаружила полиция в захламленном доме в Талдоме, есть 11-летняя сестра. Ее изъяли из семьи и поместили в больницу. Дети находятся под наблюдением врачей.

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