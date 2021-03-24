Сестру найденной в Талдоме девочки изъяли из семьи и поместили в больницу

Фото: МВД / Московская область

У истощенной девочки, которую обнаружила полиция в захламленном доме в Талдоме, есть 11-летняя сестра. Об этом в среду, 24 марта, рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Отмечается, что сестру девочки изъяли из семьи и поместили в больницу. Дети находятся под наблюдением врачей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что полицейские на улице Щедрина в Талдомском городском округе нашли дом, в котором находились мужчина, женщина и ее маленькая дочь. Ребенок был без одежды и в истощенном состоянии. Девочку госпитализировали. Помимо ребенка и взрослых, по данным СМИ, в доме проживали 19 кошек.

Следственный комитет Российской Федерации по Московской области возбудил уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Организована доследственная проверка, в рамках которой специалисты оценят действия матери девочки. Ребенка осмотрят медики, будет запрошена медицинская справка о психическом состоянии девочки.

Видео: Пресс-служба МВД России по Московской области

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