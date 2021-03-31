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Школьницу госпитализировали после голодного обморока в Москве
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Школьницу госпитализировали после голодного обморока в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Дубнинская улицаКарта всех событий

Столичная прокуратура проведет проверку после того, как школьницу в московской школе после обморока госпитализировали с уроков. Ребенок утверждает, что дома его плохо кормят. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 31 марта.

По предварительной информации, 30 марта 14-летняя семиклассница потеряла сознание на уроке, ее доставили в больницу. Девочка заявила, что ее плохо кормят дома. Она проживает вместе с отцом и матерью на улице Дубнинской.

— В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что у несовершеннолетней отсутствуют спальное место и продукты питания, условия проживания антисанитарные, — говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей девочки по исполнению ими своих обязанностей.

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