Учительница в Башкирии нарисовала двойку на лбу первоклассницы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Неприятный инцидент случился в одной из школ башкирского города Кумертау. На уроке рисования учительница поставила первокласснице двойку, только педагог занесла оценку не в журнал, а нарисовала ее на лбу школьницы.

Причиной такого поведения учителя стало нарушение дисциплины. По словам матери пострадавшего ребенка, девочка разговаривала с одноклассниками, за что и получила двойку.

Сначала педагог хотела поставить неудовлетворительную оценку в альбом для рисования. Но ученица сказала, что этого предмета у нее нет. Тогда учитель взяла шариковую ручку и нарисовала двойку на лбу ребенка.

Отмечается, что одноклассники девочки не встали на ее сторону, а посчитали происходящее смешным. Надпись первоклассница смыла после урока.

Информацию об инциденте подтвердили в школе. По словам директора, руководство школы проведет встречу с матерью пострадавшей девочки, учителя скорее всего уволят, сообщает портал ProUfu.ru.

Читайте также: Учителя труда уволили за появление пьяным в школе