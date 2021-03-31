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Жителя Подмосковья задержали с партией наркотиков
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Жителя Подмосковья задержали с партией наркотиков

Анастасия Колоскова

Происшествия
1-я Дубровская улица, Москва, Россия Карта всех событий

Полицейские на юго-востоке столицы задержали 27-летнего жителя Подмосковья, у которого обнаружили 26 свертков с наркотиками. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, внимание сотрудников ППСП на 1-й Дубровской улице привлек молодой человек. Во время личного досмотра полицейские обнаружили в кармане его куртки 12 обмотанных скотчем свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Еще 14 аналогичных свертков находились в барсетке молодого человека.

Жителя Подмосковья задержали с партией наркотиковФото: пресс-служба УВД

Во время осмотра территории во дворе дома на улице Мельникова правоохранители нашли под камнем еще 2 свертка с порошком. Экспертиза показала, что в свертках содержится наркотическое средство — N-метилэфедрон. Его общая масса составила 73,5 грамма.

Задержанный признался, что приобрел наркотики у неизвестного продавца и планировал перепродать вещество тайниковым способом.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Мужчину заключили под стражу.

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