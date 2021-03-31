Задержан подозреваемый в краже телефона из кафе в центре Москвы

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Россия, Москва, Кожевническая улица, 7с1 Карта всех событий

Оперативники задержали 31-летнего приезжего мужчину, который подозревается в том, что совершил разбойное нападение на сотрудницу кафе в центре столицы и похитил телефон организации. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО столицы.

Ранее сообщалось, что в полицию обратилась сотрудница кафе, расположенного по адресу улица Кожевническая, дом 7, строение 1. Она рассказала, что в заведение ворвался мужчина в медицинской маске и, угрожая ей ножом, схватил сотовый телефон, принадлежащий организации, и скрылся.

Уточнялось, что сумма ущерба составила около десяти тысяч рублей.

По подозрении в совершении преступления полицейские на улице Сущевский Вал задержали 31-летнего приезжего мужчину.

Правоохранители установили, что налетчик угрожал продавцу металлической вилкой. Мужчина признался, что похищенный телефон продал, а вырученные деньги потратил.

В отношении подозреваемого возбудили дело по статье «Разбой». Решения суда мужчина будет дожидаться под стражей.

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