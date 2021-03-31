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Безработная жительница Москвы лишилась десяти тысяч евро
Фото: Pixabay / martaposemuckel

Безработная жительница Москвы лишилась десяти тысяч евро

Анастасия Колоскова

Происшествия

Жительница столицы обратилась с заявлением в полицию после того, как обнаружила, что с ее банковской карты пропало более десяти тысяч евро. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

В ведомстве уточнили, что 52-летняя москвичка не смогла назвать точное время, когда крупная сумма исчезла с ее счета. Отмечается, что по курсу ЦБ на дату заявления ущерб женщины оценили в более чем 873 тысячи рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

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