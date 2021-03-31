Почти два миллиона рублей украли из магазина в Хамовниках с помощью дубликата ключей
Россия, Москва, Бутиковский переулок, 5 Карта всех событий
В районе Хамовники неизвестный украл у управляющего одного из магазинов 1,8 миллиона рублей и забрал его паспорт. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Управляющий магазином обратился в полицию 30 марта и сообщил о краже.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестный проник в кабинет магазина, использовав дубликат ключа, и украл оттуда 1,8 миллиона рублей вместе с паспортом управляющего.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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