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Почти два миллиона рублей украли из магазина в Хамовниках с помощью дубликата ключей
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Почти два миллиона рублей украли из магазина в Хамовниках с помощью дубликата ключей

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, Бутиковский переулок, 5 Карта всех событий

В районе Хамовники неизвестный украл у управляющего одного из магазинов 1,8 миллиона рублей и забрал его паспорт. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Управляющий магазином обратился в полицию 30 марта и сообщил о краже.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестный проник в кабинет магазина, использовав дубликат ключа, и украл оттуда 1,8 миллиона рублей вместе с паспортом управляющего.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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