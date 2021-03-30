Пожарные потушили возгорание в многоэтажке на севере Москвы

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Россия, Москва, Кочновский проезд, 4к2 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в 34-этажном доме на севере Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах во вторник, 30 марта.

Инцидент произошел 30 марта по адресу Кочновский проезд, дом 4, корпус 2. Причиной пожара стало возгорание утеплителя вентилируемой отделки фасада на участке с 27-го по 31-й этаж дома.

Ранее сообщалось, что пожар локализовали в 20:23 по московскому времени. В настоящее время пожарные потушили возгорание в здании.

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