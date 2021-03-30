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Пожар в многоэтажке на севере Москвы локализовали на площади 70 «квадратов»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пожар в многоэтажке на севере Москвы локализовали на площади 70 «квадратов»

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Кочновский проезд, 4к2 Карта всех событий

Пожар в 32-этажном доме на севере Москвы локализовали на площади 70 квадратных метров. Об этом говорится на сайте МЧС России по столице.

Инцидент произошел во вторник, 30 марта, по адресу Кочновский проезд, дом 4, корпус 2. Уточняется, что причиной пожара стало возгорание утеплителя вентилируемой отделки фасада на участке с 27-го по 31-й этаж дома.

Пожарные локализовали возгорание в 20:23, уточнили в ведомстве. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что из горящего здания в Кочновском проезде эвакуировали людей.

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