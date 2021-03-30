Людей эвакуируют из горящей многоэтажки на севере Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кочновский проезд, 4к2 Карта всех событий

На севере Москвы эвакуируют людей из горящего здания. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах во вторник, 30 марта.

Скрытое горение произошло в 32-этажном доме по адресу Кочновский проезд, дом 4, корпус 2. Уточняется, что с 27-го по 31-й этаж горит утеплитель вентилируемой отделки фасада здания.

Из горящего дома эвакуируют людей, добавил собеседник «ВМ». Пожару присвоен первый ранг сложности.

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