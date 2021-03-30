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Людей эвакуируют из горящей многоэтажки на севере Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Людей эвакуируют из горящей многоэтажки на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Кочновский проезд, 4к2 Карта всех событий

На севере Москвы эвакуируют людей из горящего здания. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах во вторник, 30 марта.

Скрытое горение произошло в 32-этажном доме по адресу Кочновский проезд, дом 4, корпус 2. Уточняется, что с 27-го по 31-й этаж горит утеплитель вентилируемой отделки фасада здания.

Из горящего дома эвакуируют людей, добавил собеседник «ВМ». Пожару присвоен первый ранг сложности.

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