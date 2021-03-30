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Около 25 грузовиков сгорело в результате пожара на северо-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Около 25 грузовиков сгорело в результате пожара на северо-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Стартовая улица, 1с1 Карта всех событий

Примерно 25 грузовых автомобилей сгорело в результате пожара в промзоне на северо-востоке города. Об этом стало известно во вторник, 30 марта.

Инцидент произошел по адресу улица Стартовая, дом 1, строение 1. Площадь пожара составляла около 500 квадратных метров, на данный момент он ликвидирован. В зоне горения, помимо грузовиков, также находились полуприцепы с дизельным топливом. По предварительным данным, происшествие произошло вследствие поджога, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные источника.

Ранее стало известно о том, что в тушении пожара принимали участие более 20 единиц техники и свыше 70 человек спасателей.

Читайте также: Пожар в промзоне на северо-востоке Москвы потушили

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